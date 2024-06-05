В аварии в Кемерове пострадал пятилетний ребенок и трое взрослых

В Кемерове полиция выясняет обстоятельства аварии на улице 2-я Камышинская.В Госавтоинспекции региона сообщили, что 22-летний водитель автомобиля Ford поворачивал налево, но не убедился в безопасности маневра.
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