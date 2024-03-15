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10 верных звоночков, после которых развод неизбежен 

10 верных звоночков, после которых развод неизбежен 

Казалось бы, для сохранения брака достаточно любви, но это не совсем так. Проходит этап влюбленности, у людей спадают розовые очки – они уже оценивают друг друга трезво, видят недостатки и слабости в характере.

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