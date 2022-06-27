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На Дне молодежи во Владивостоке выпускников наградили за упорство и стремление к достижениям в учебе

На Дне молодежи во Владивостоке выпускников наградили за упорство и стремление к достижениям в учебе

Накануне, 26 июня, во Владивостоке более 70 выпускников местных школ получили медали «За особые успехи в учении» из рук мэра краевого центра Константина Шестакова и главы министерства образования Приморья Эльвиры Шамоновой, сообщает PRIMPRESS.

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