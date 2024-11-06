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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ярошик возглавил «Шахтер» из Караганды. Клуб вылетел из премьер-лиги Казахстана

Отмечается, что, помимо тренерских обязанностей, 47-летний чешский специалист будет заниматься «повышением профессионализма карагандинских футбольных специалистов».

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