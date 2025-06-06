САФУ имени М. В. Ломоносова отметил 15-летний юбилей

Федеральный вуз был основан в Архангельске 8 июня 2010 года.За 15 лет своего существования университет прошел впечатляющий путь развития и подтвердил статус ведущего научно-образовательного центра Российской Арктики.
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