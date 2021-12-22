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Сергей Лазарев решил отбить у Влада Топалова любимую девушку!

Сергей Лазарев решил отбить у Влада Топалова любимую девушку!

В преддверии Нового года артисты стараются радовать публику праздничными композициями. Настоящим подарком для поклонников стал совместный клип Сергея Лазарева и Влада Топалова, объединившихся через двадцать лет после распада группы «Smash!!».

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