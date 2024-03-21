В МАИ разрабатывают таракана-киборга с видеокамерой

Изображение: нейросеть В студенческом КБ «Сигнал», входящем в структуру МАИ, создается таракан-киборг, который позволит выполнять видеосъемку в труднодоступных для человека и техники местах, а управлять им можно будет с помощью электроимпульсов с прикрепленного нейростимулятора.