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Мировое обозрение

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Дрон-перехватчик ВС РФ протаранил БПЛА-носитель ВСУ под Добропольем

Дрон-перехватчик ВС РФ протаранил БПЛА-носитель ВСУ под Добропольем

Главное в тезисах: Воздушный таран: расчёт дронов-перехватчиков группировки войск «Центр» уничтожил украинский БПЛА-носитель самолётного типа на Добропольском направлении, поразив его прямым тараном в воздухе.

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