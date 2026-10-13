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Американский военный рассказал, какие подлодки вызывали уважение и страх в ВМС США

Американский военный рассказал, какие подлодки вызывали уважение и страх в ВМС США

Советская атомная подлодка проекта 671РТМ/РТМК «Щука» (Victor III по классификации НАТО) / © Wikimedia Commons По опыту Спунтса и мнению его коллег, которые он приводит, многие советские подводные лодки заслуживали уважения.

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