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Аргументы недели

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«Культурный центр» как прикрытие: как в Краснодарском крае пресекли канал нелегальной миграции

«Культурный центр» как прикрытие: как в Краснодарском крае пресекли канал нелегальной миграции

Краснодарский край остается одним из основных центров притяжения для трудовых мигрантов. Однако вместе с легальными работниками в регион приезжали и организованные группы нарушителей.

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Комментарии
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Ирина Манацкова
Ура!
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