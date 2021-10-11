Медведев: России надо ждать появления вменяемого руководства на Украине

Россия будет дожидаться появления на Украине вменяемой власти, которая будет нацелена на построение равноправных и взаимовыгодных отношений с Кремлем.
Популярные статьи
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии