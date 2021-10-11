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Медведев: России надо ждать появления вменяемого руководства на Украине

Медведев: России надо ждать появления вменяемого руководства на Украине

Россия будет дожидаться появления на Украине вменяемой власти, которая будет нацелена на построение равноправных и взаимовыгодных отношений с Кремлем.

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