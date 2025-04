Тема The Last of Us Part II не раскрыта: HBO продлила сериал «Одни из нас» на третий сезо...

Тема The Last of Us Part II не раскрыта: HBO продлила сериал «Одни из нас» на третий сезон, не дожидаясь выхода второгоГотовящийся к старту второй сезон сериала «Одни из нас» (The Last of Us) по мотивам нашумевшего приключенческого экшена The Last of Us Part II от разработчиков из студии Naughty Dog не станет для шоу последним.