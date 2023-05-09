Николай Азаров: Как выборы в США могут обернуться для Украины: использование как разменной монеты

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: В Президентской гонке в США, которая уже запущена в преддверии выборов, Украина и украинцы будут использоваться как разменная монета.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: В Президентской гонке в США, которая уже запущена в преддверии выборов, Украина и украинцы будут использоваться как разменная монета.
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