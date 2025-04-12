Келлог предложил разделить Украину по берлинскому сценарию

Украину можно было бы разделить на зоны контроля по берлинскому сценарию по завершению конфликта. Об этом 11 апреля написала газета The Times со ссылкой на спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога.
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