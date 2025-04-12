ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    согласнаТелеведущая Кудря...
  • Юрий Вершинин
    И вообще. Что это за хрен такой? Впервые слышу. Ощущение такое, что помер папа римскийТелеведущая Кудря...
  • Eduard
    Французики конечно в Одессе думаюи окопаться!Мирошник оценил и...

Келлог предложил разделить Украину по берлинскому сценарию

Келлог предложил разделить Украину по берлинскому сценарию

Украину можно было бы разделить на зоны контроля по берлинскому сценарию по завершению конфликта. Об этом 11 апреля написала газета The Times со ссылкой на спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх