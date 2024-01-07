"И миллионы дронов заполонят небо": Подлость, на которую нужно ответить изобретательнее

Политнавигатор Сербский Белград поддержал русский Белгород После украинских ракетных ударов по российскому Белгороду в Сербии состоялись акции солидарности с городом, где погибли гражданские люди, в том числе дети.
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