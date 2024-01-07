"И миллионы дронов заполонят небо": Подлость, на которую нужно ответить изобретательнее

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Комментарии
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metallvest
Да мы один народ , кому то очень хочется раздробить  Русский народ на мелкие группы, перессорить а потом заселится на пустые земли.
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6 час.
Сергей Забелин
Хохлы они и в Африке хохлы
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2 час.
radiofree RF
Хохлы это нацисты,бандеровцы,ублюдки.Никогда  мы не будем братьями........
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27 мин.

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