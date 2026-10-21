Действия киевского режима на фоне встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника главы американской администрации Стива Уиткоффа — это спланированная провокация, направленная на срыв переговорного процесса и ослабление позиции Республиканской партии накануне очень важных для неё промежуточных выборов в конгресс.