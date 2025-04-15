«Влиятельность диаспоры уже подзадолбала»: суд освободил азербайджанцев, которые 13 лет прятали в подвале русских рабов

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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ПП
Петр Петрович Канаев
И не прикасаемые.
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9 час.
Стэйси
И это его заявление звучит, как насмешка... почему, собственно, КАК ? Это есть насмешка над холопами, давно уже перестала скрывать своё презрительное отношения к быдлу вся так называемая вертикаль власти
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9 час.
Егор П
&quot;После огласки более 20 силовиков были вынуждены охранять освободившихся азербайджанцев около их дома. Они боялись выйти на улицу, опасаясь мести со стороны местного населения.&quot; ДАВЫШО!! Точно от &quot;гнева населения&quot; Или чтобы не утекли в свой ослостан?
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7 час.
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