1797 - Французский воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен (Andre-Jacques Garnerin) совершил первый в истории человечества удачный прыжок с парашютом - с воздушного шара, спрыгнув с высоты около 1 км над парижским парком Монсо.
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