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Анчелотти прокомментировал разгромное поражение «Реала» от «Манчестер Сити»

Анчелотти прокомментировал разгромное поражение «Реала» от «Манчестер Сити»

Карло Анчелотти высказался о провале своей команды в полуфинале Лиги чемпионов. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о провальном выступлении своей команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

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