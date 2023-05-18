Анчелотти прокомментировал разгромное поражение «Реала» от «Манчестер Сити»

Карло Анчелотти высказался о провале своей команды в полуфинале Лиги чемпионов. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о провальном выступлении своей команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».