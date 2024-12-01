У Софии Ротару суд отобрал землю в Крыму

Соседка народной артистки Софии Ротару успешно отсудила у певицы 28 квадратных метров земли в Крыму. Из-за этого конфликта возникли сложности с продажей дачи Ротару под Ялтой, оцененной в 65 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии