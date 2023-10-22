Елена Проклова рассказала о трагедии в семье

Актриса Елене Прокловой призналась, что потеряла детей а муж запил. В программе Первого канала «Сегодня вечером», посвященной 70-летию Елены Прокловой, рассказали об испытаниях, которые довелось пережить актрисе.
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