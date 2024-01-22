Комитет ГД одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии РФ

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предполагающий конфискацию имущества лиц, распространяющий фейки об армии Российской Федерации и публичные призывы к осуществлению деятельности против безопасности государства.
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