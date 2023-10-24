Наступление у Авдеевки: Армия России атакует с фланга, продавливая оборону врага (КАРТА, ВИДЕО)

Продолжается наступление у Авдеевки, где Армия России атакует с фланга, продавливая оборону врага. Вражеские ресурсы публикуют карты и сообщения о сложной для ВСУ ситуации на фронте у Донецка, где около двух недель недель наступают российские войска.