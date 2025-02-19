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Царьград

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Суд в Москве продлил арест Аббасовым на 4 месяца за убийство байкера Ковалёва

Суд в Москве продлил арест Аббасовым на 4 месяца за убийство байкера Ковалёва

Московский суд оставил под арестом Шахина и Низами Аббасовых на четыре месяца. Их обвиняют в убийстве Кирилла Ковалёва, случившемся 17 апреля на улице Краснодарской.

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