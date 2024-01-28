За прошлый год а Астраханской области зафиксированы 257 нарушений розничной продажи алкоголя

Сумма штрафов превысила 400 тысяч рублей. За 2023 год из регионального УМВД в территориальное управление Роспотребнадзора поступило 257 административных протоколов, связанных с нарушениями времени, условий и мест продажи алкоголя в сфере розничной торговли и общественного питания.
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