За прошлый год а Астраханской области зафиксированы 257 нарушений розничной продажи алкоголя

Сумма штрафов превысила 400 тысяч рублей. За 2023 год из регионального УМВД в территориальное управление Роспотребнадзора поступило 257 административных протоколов, связанных с нарушениями времени, условий и мест продажи алкоголя в сфере розничной торговли и общественного питания.