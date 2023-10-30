Начало ноября на Южном Урале будет снежным и мокрым

Наступившая неделя на Южном Урале будет снежной и мокрой. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в воскресенье на всей территории области выпали осадки в виде снега, мокрого снега и дождя – от небольших до сильных (4,0-17,0 мм).