В Новосибирске начались съемки фильма о сибирском Гарри Поттере

В Новосибирске стартовали съемки увлекательного детского приключенческого фильма «Я — волшебник». Картина рассказывает о юноше по имени Максим, мечтающем постичь магические искусства, что вызывает сравнение Гарри Поттером.
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