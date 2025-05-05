В аэропорту Надыма впервые введены временные ограничения: Действует план "Ковёр"

Аэропорт Надыма приостановил приём и отправку рейсовПо информации представителя Росавиации Артёма Кореняко, в 08:00 по московскому времени в аэропорта Надым в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) были введены временные ограничения.
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