Начинаем пятничную подборку с самого естественного праздника – Всемирный день улыбки. Вы точно знаете, что делать;) 😊 Всемирный день защиты животных – хорошая дата, возможность для человека проявить себя венцом творения, а значит – быть добрым, заботиться о тех, кто слабее, помогать и просто любить все живое❤️ 😊 Праздник пледа + День плюшек с корицей – очень пятничное, согласитесь? Прийти домой, смыть под душем очередную рабочую неделю с ее суетой, напечь плюшек, заварить ароматный чай и под одеялко:) 😊 В мире отсечают день кораблей в бутылках, а России - День отечественных космических войск.