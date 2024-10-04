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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Начинаем пятничную подборку с самого естественного праздника – Всемирный день

Начинаем пятничную подборку с самого естественного праздника – Всемирный день улыбки. Вы точно знаете, что делать;) 😊 Всемирный день защиты животных – хорошая дата, возможность для человека проявить себя венцом творения, а значит – быть добрым, заботиться о тех, кто слабее, помогать и просто любить все живое❤️ 😊 Праздник пледа + День плюшек с корицей – очень пятничное, согласитесь? Прийти домой, смыть под душем очередную рабочую неделю с ее суетой, напечь плюшек, заварить ароматный чай и под одеялко:) 😊 В мире отсечают день кораблей в бутылках, а России - День отечественных космических войск.

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