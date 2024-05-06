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27 апреля заводчане ОАО ´Бобруйский завод КПД´ побывали на экскурсии в историко-культурном комплексе ´Линия Сталина´ - Минск...

27 апреля заводчане ОАО ´Бобруйский завод КПД´ побывали на экскурсии в историко-культурном комплексе ´Линия Сталина´ - Минск...

27 апреля заводчане ОАО ´Бобруйский завод КПД´ побывали на экскурсии в историко-культурном комплексе ´Линия Сталина´ - Минск (музей Великой Отечественной войны)´Линия Сталина´ - пожалуй, самый известный музейный комплекс под открытым небом.

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