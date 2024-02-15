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Первую отечественную станцию LTE испытали в сотовой сети. Тестирование прототипа прошло успешно

Первую отечественную станцию LTE испытали в сотовой сети. Тестирование прототипа прошло успешно

Российская компания «Булат» получила положительные результаты тестирования прототипа первой отечественной базовой станции GSM/LTEКак сообщает пресс-служба «Ростелекома», отечественный производитель телекоммуникационного оборудования «Булат» успешно завершил начальный этап полевых испытаний опытного образца первой российской базовой станции стандарта GSM/LTE-1800.

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