Новосибирцев предупредили о сектантах, призывающих отказаться от пенсий и работы

Культисты запрещают последователями отдавать детей в школы и ходить в больницы.Миссионерский отдел Новосибирской епархии сообщил, что к прихожанам православных храмов региона могут обратиться проповедники псевдоправославной религиозной секты "Русская Православная Церковь – Царская империя".