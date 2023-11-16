Новосибирцев предупредили о сектантах, призывающих отказаться от пенсий и работы

Культисты запрещают последователями отдавать детей в школы и ходить в больницы.Миссионерский отдел Новосибирской епархии сообщил, что к прихожанам православных храмов региона могут обратиться проповедники псевдоправославной религиозной секты "Русская Православная Церковь – Царская империя".
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