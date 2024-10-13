Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Бородачи, осквернившие памятник ВОВ в Москве, сидят в СИЗО как на курорте и с улыбкой заявляют о голодовке

Бородачи, осквернившие памятник ВОВ в Москве, сидят в СИЗО как на курорте и с улыбкой заявляют о голодовке

На днях компания бородачей весело отмечала день рождения. В результате безудержного веселья двое молодых людей облили памятник героям ВОВ какой-то белой жидкостью.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Коренной, не коренной, а Москве живёт. Пенсии не хватает, вот и ходит в АП за зарплатой. Вроде как и своей цели добился. Вместо обсуждения жданного преступления, скатились на обсуждение данного типа. Не в ввязывайтесь в дискуссию &quot;коренной - не коренной). Попросите высказаться  относительно данного преступления, и видео с СИЗО. И всё станет всем ясно.
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1 час.
radiofree
Честно говоря,мнение его мне известно.Его на МТ,считают защитником мигрантов.Как говорится,все идут в ногу,а он против.
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1 час.
Алекс Сэм
В нашем СИЗО не могут организовать самоубийство?
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8 мин.

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