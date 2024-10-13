Бородачи, осквернившие памятник ВОВ в Москве, сидят в СИЗО как на курорте и с улыбкой заявляют о голодовке

Георгий Корнев

Коренной, не коренной, а Москве живёт. Пенсии не хватает, вот и ходит в АП за зарплатой. Вроде как и своей цели добился. Вместо обсуждения жданного преступления, скатились на обсуждение данного типа. Не в ввязывайтесь в дискуссию "коренной - не коренной). Попросите высказаться относительно данного преступления, и видео с СИЗО. И всё станет всем ясно.