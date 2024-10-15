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Сальма Хайек опубликовала фото с Николь Кидман на фоне новостей о ссоре

Сальма Хайек опубликовала фото с Николь Кидман на фоне новостей о ссоре

Сальма Хайек опубликовала в инстаграме* совместное фото с актрисой Николь Кидман, после того как в сети появились слухи о том, что они поссорились на показе Balenciaga.

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