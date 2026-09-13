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Митрополит рассказал о принятии частиц мощей Дмитрия Донского от ученых

Митрополит рассказал о принятии частиц мощей Дмитрия Донского от ученых

Митрополит рассказал о том, как получил частицы мощей Дмитрия Донского от ученых, отметив значимость этого события для православной церкви и исторической науки.

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