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Татар-информ

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В составе ЖК «Терра» в Юдино может появиться дом до 16 этажей

В составе ЖК «Терра» в Юдино может появиться дом до 16 этажей

Проект многоквартирного дома высотой до 16 этажей в составе жилого комплекса «Терра» в казанском поселке Юдино получил положительное заключение негосударственной экспертизы.

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