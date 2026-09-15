В составе ЖК «Терра» в Юдино может появиться дом до 16 этажей

Проект многоквартирного дома высотой до 16 этажей в составе жилого комплекса «Терра» в казанском поселке Юдино получил положительное заключение негосударственной экспертизы.
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