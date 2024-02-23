Хотите запоминать больше? Запоминайте меньше

Чтобы тонна информации закрепилась в вашем сознании, ее нужно сделать компактной. В 1956 году Джордж Миллер, один из основателей зарождавшейся тогда области когнитивной психологии, написал довольно необычную работу.
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