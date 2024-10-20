Россия избавляется от своего теневого флота СПГ

Скорость реакции Москвы на западные санкции начала достигать одного-двух дней. По мере введения ограничений, российская сторона обходит их буквально мгновенно, делая все усилия западной коалиции бесполезными.
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