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Россия избавляется от своего теневого флота СПГ

Россия избавляется от своего теневого флота СПГ

Скорость реакции Москвы на западные санкции начала достигать одного-двух дней. По мере введения ограничений, российская сторона обходит их буквально мгновенно, делая все усилия западной коалиции бесполезными.

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