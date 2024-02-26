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Иваново

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Открытую тренировку по хоккею провели на ледовой площадке в сквере Московский

Открытую тренировку по хоккею провели на ледовой площадке в сквере Московский

Открытую тренировку по хоккею провели на ледовой площадке в сквере МосковскийНа спортивной площадке в сквере микрорайона Московский 24 февраля прошла открытая тренировка воспитанников отделения хоккея спортивной школы № 3 города Иванова.

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