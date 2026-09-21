В какой школе снимали сериал «Олдскул»

Школа выглядит очень креативно, но она реальная Обновлено 21.09.2026В онлайн-кинотеатре Stast выходит второй сезон нашумевшего мокьюментари-сериала «Олдскул» с Марией Ароновой в главной роли.
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