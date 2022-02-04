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Пресс-атташе СБР: «Переписываюсь с представителем МОК и Васнецовой. Меню должны улучшить в ближайшее время»

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов прокомментировал ситуацию Валерии Васнецовой, которая попала на карантин в Пекине.

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