Проклятия продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина начали сбываться. По его словам, певица Лолита потеряла большую сумму денег, а ее концерты отменяются в России, ее коллега по цеху Лариса Долина «обеднела» на 200 миллионов рублей, а Татьяна Буланова, и вовсе, едва выжила после падения со сцены.