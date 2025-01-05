Проклятия продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина начали сбываться. По его словам, певица Лолита потеряла большую сумму денег, а ее концерты отменяются в России, ее коллега по цеху Лариса Долина «обеднела» на 200 миллионов рублей, а Татьяна Буланова, и вовсе, едва выжила после падения со сцены.
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