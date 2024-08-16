Украинца с российским паспортом приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Украинца с российским паспортом Георгия Табуева приговорили к 15 годам колонии строгого режима за работу на спецслужбу Украины, для которой он фотографировал различные российские объекты, а также получал посылки с самодельными взрывными устройствами.
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