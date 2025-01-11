Сергей АНДРЕЕВ О том, насколько реальны переговоры о прекращении огня на Украине и каковы могут быть условия со стороны как России, так и её противников по состоянию на начало 2025 года, можно говорить, исходя из предпосылок и пожеланий, озвучиваемых режимом в Киеве, главным на данный момент заинтересантом в продолжении кровопролития и славянской междоусобицы.