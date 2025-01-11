БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Насколько реальны переговоры о прекращении боевых действий на Украине?

Насколько реальны переговоры о прекращении боевых действий на Украине?

 Сергей АНДРЕЕВ  О том, насколько реальны переговоры о прекращении огня на Украине и каковы могут быть условия со стороны как России, так и её противников по состоянию на начало 2025 года, можно говорить, исходя из предпосылок и пожеланий, озвучиваемых режимом в Киеве, главным на данный момент заинтересантом в продолжении кровопролития и славянской междоусобицы.

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