«Зенит» и «Спартак» вывели Россию на 9 место в таблице коэффициентов УЕФА

Второй тур еврокубковых турниров вывел Россию в таблице коэффициентов УЕФА на 9 место. Победы, как известно, одержали в Лиге чемпионов «Зенит», разгромивший со счетом 4:0 «Мальмё», и «Спартак», переигравший в гостях «Наполи» (3:2) в Лиге Европы.