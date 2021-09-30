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«Зенит» и «Спартак» вывели Россию на 9 место в таблице коэффициентов УЕФА

«Зенит» и «Спартак» вывели Россию на 9 место в таблице коэффициентов УЕФА

Второй тур еврокубковых турниров вывел Россию в таблице коэффициентов УЕФА на 9 место. Победы, как известно, одержали в Лиге чемпионов «Зенит», разгромивший со счетом 4:0 «Мальмё», и «Спартак», переигравший в гостях «Наполи» (3:2) в Лиге Европы.

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