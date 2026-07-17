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В России активно продают частные АЗС

В России активно продают частные АЗС

Более 150 частных автозаправочных станций выставлены на продажу через интернет-площадки, маркетплейсы и корпоративные порталы России за последний месяц, 17 июля следует из расследования газеты «Известия».

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