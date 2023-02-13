Джа Морэнт – об усилении клубов Западной конференции: «Я по-прежнему уверен в себе»

Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт высказался об усилении клубов Западной конференции перед дедлайном. В недавнем интервью Морэнт заявил, что главной проблемой для его команды в нынешнем сезоне является «Бостон», и что им нечего бояться в Западной конференции.