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Джа Морэнт – об усилении клубов Западной конференции: «Я по-прежнему уверен в себе»

Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт высказался об усилении клубов Западной конференции перед дедлайном. В недавнем интервью Морэнт заявил, что главной проблемой для его команды в нынешнем сезоне является «Бостон», и что им нечего бояться в Западной конференции.

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