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WSJ: разногласия между США и Саудовской Аравией на фоне спецоперации РФ достигли пика

Напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией достигла небывалого уровня, пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и саудовских должностных лиц.

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