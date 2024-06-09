Ученые из Приморья создали эффективное обезболивающее на основе яда

Эффективное обезболивающее средство без использования наркотических анальгетиков создали специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН совместно со специалистами из передовой инженерной школы ДВФУ, сообщает PRIMPRESS Ученые нашли особый пептид, выделенный из яда актинии, или морской анемоны.
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