Государство, бизнес и волонтеры: кто и как меняет экологическую повестку в России

В Москве День эколога отметили проведением XVI Международного форума «Экология». В течение двух дней представители власти, бизнеса и общественности обсуждали, как объединить усилия для защиты окружающей среды — от реализации национальных проектов до развития волонтерства и продвижения культуры осознанного потребления.
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