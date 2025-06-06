Государство, бизнес и волонтеры: кто и как меняет экологическую повестку в России

В Москве День эколога отметили проведением XVI Международного форума «Экология». В течение двух дней представители власти, бизнеса и общественности обсуждали, как объединить усилия для защиты окружающей среды — от реализации национальных проектов до развития волонтерства и продвижения культуры осознанного потребления.